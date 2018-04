Offenburg – Mit Haschisch erwischt

Offenburg (ots) – Einem 24 Jahre alten Mann wird vorgeworfen in der Nacht auf Dienstag an der Klosterstraße im Besitz von Betäubungsmitteln gewesen zu sein. Die Polizeibeamten hatten den jungen Mann mit einem gleichaltrigen Freund gegen 1:35 Uhr in einem Fahrzeug sitzend angetroffen, wo sie laut Zeugenaussage die Ware konsumiert haben sollen. Nach einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen wurde das Rauschmittel schlussendlich gefunden. Dem 24-Jährigen droht nun ein Strafverfahren.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3906190