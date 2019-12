Offenburg – Mit Joint erwischt

Anzeige

Offenburg (ots) – Zwei 20-Jährige Männer sind am Sonntagabend von einer Zeugin beim Übersteigen eines Zaunes zu einem Kindergarten in der Schauenburgstraße beobachtet worden. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte das Duo kurz nach 20:30 Uhr im Bereich des Eingangs der Kinderstätte einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stieg den Beamten der markante Geruch von Cannabis in die Nase. Grund dafür war ein noch in der Hand gehaltener Joint eines der Heranwachsenden. Außer einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird auch die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

/wo

