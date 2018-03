Offenburg – Mit Lastwagen zusammengestoßen

Offenburg (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto kam es am heutigen Mittwoch gegen 13:15 Uhr an der Einmündung der Verbindungsstraße zwischen B 3 / Otto-Hahn-Straße und der Max-Planck-Straße. Eine Volvo-Fahrerin war aus der Max-Planck-Straße nach links herausgefahren und hatte dabei wohl einen von dort kommenden Lastwagen übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Die 49-jährige Volvo-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

