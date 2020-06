Offenburg – Mit schweren Verletzungen in die Klinik

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen wurde ein Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Offenburg gebracht. Der 53 Jahre alte Radler war gegen 9 Uhr auf der `Freiburger Straße` in Richtung `Freiburger Platz` unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Opel kam. Der Lenker des Corsa wollte zum Tanken nach rechts abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Radweg entgegenkommenden Velo-Fahrer kam und dieser stürzte. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 3.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4633453 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4633453