Offenburg – Mit Steinen geworfen und Widerstand geleistet

Offenburg (ots) – Offenbar weil ihm der Einlass zu einer Wohnung im `Banater Weg` verwehrt wurde, warf ein Mann am frühen Dienstag zuerst mit Steinen auf Fensterscheiben. Drei Verglasungen wurden hierbei beschädigt. Den deshalb hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers gegenüber verhielt der Mann nicht sonderlich einsichtig und zündete sich vor deren Augen einen `Joint` an. Die fehlende Kooperation bezüglich der daraufhin getroffenen polizeilichen Maßnahmen führte schlussendlich zum körperlichen Widerstand des Mannes und im Anschluss dazu, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. /ma

