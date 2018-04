Offenburg – Mutmaßliche Diebestour endet hinter verschlossenen Türen

Offenburg (ots) – Mithilfe von Videoaufzeichnungen sind Beamte des Polizeireviers Offenburg am Montag einem mutmaßlichen Dieb auf die Schliche gekommen. Der 26-Jährige soll sich nach bisherigen Ermittlungen innerhalb von etwa drei Stunden drei Mal an der Warenauslage eines Drogeriemarkts in der Hauptstraße vergriffen haben, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Erstmals soll sich der junge Mann kurz nach 10 Uhr mit diversen Elektroartikeln eingedeckt haben. Um 10.27 Uhr und 13.17 Uhr folgten weitere „Geschäftsbesuche“ des Mittzwanzigers. Kurz nach 16 Uhr endete dann schließlich die vermeintliche Diebestour. Ein Ladendetektiv wurde anhand von Videoaufzeichnungen auf das Treiben des 26-Jährigen aufmerksam und hielt ihn beim abermaligen Passieren der Hauptstraße außerhalb des Geschäfts bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Gesetzeshüter fest. Bis dahin hat sich der Wert des mutmaßlichen Diebesguts auf über 1000 Euro summiert. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden Beweisstücke aufgefunden, die auf eine mutmaßlich florierende „Geschäftstüchtigkeit“ hindeuteten. Der Verdächtige wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Nun steht dem 26-Jährigen ein Aufenthalt hinter verschlossenen Türen bevor.

