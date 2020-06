Offenburg – Nach Beschädigungen geschnappt

Anzeige

Offenburg (ots) – Zeugen alarmierten am frühen Dienstag die Polizei, weil mehrere Jugendliche im Bereich der Wasserstraße ihr Unwesen trieben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten gegen 3:15 Uhr in nächster Nähe vier Jugendliche im Alter zwischen 13 bis 16 Jahren kontrollieren. Sie stehen im Verdacht mehrere Absperr- und Beleuchtungsteile einer Baustelle in der `Wasserstraße` beschädigt und in den angrenzenden Mühlbach geworfen zu haben. Auch Beschädigungen an zwei Fahrzeugen scheinen auf das Konto der Jungs zu gehen. Sie müssen sich nun mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung auseinandersetzen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4631789 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4631789