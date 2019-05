Offenburg -Nach Discobesuch an junger Frau vergangen

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 33 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich in den frühen Morgenstunden des Vatertags an einer 20-Jährigen vergangen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Heranwachsende gegen 5:40 Uhr auf dem Heimweg von einer Disco und wollte entlang der B 33a per Anhalter in Richtung Breisgau mitgenommen werden. Der Verdächtige sei der Frau zu Fuß gefolgt und soll sie in Höhe einer Firma an der Marlener Straße über eine dortige Leitplanke auf die Böschung gezerrt haben. Nur durch ihre heftige Gegenwehr konnte die durch den Überfall leichtverletzte 20-Jährige die eindeutigen Absichten des Mannes unterbinden und ihn in die Flucht schlagen. Der Vorfall war der Polizei von zufällig vorbeifahrenden Zeugen zunächst als Auseinandersetzung gemeldet worden. Im Zuge einer diesbezüglichen Überprüfung konnte der 33-Jährige von einer Streife des Polizeireviers Offenburg einer Kontrolle unterzogen und später vorläufig festgenommen werden. Gegen den Deutschen wird nun wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt.

Präventionshinweise der Polizei gegen sexuelle Gewalt:

Kreuzen Sie bei vermuteter Verfolgung die Straße in einem 90-Grad-Winkel. Halten Sie nach beleuchteten Hauseingängen Ausschau, gehen Sie zielstrebig auf ein Gebäude zu und läuten. Gehen Sie immer in die Richtung, wo Menschen sind. Steuern Sie nicht Ihre eigene Wohnung an, wenn Sie hierbei abgelegene Örtlichkeiten passieren müssen. Sprechen Sie Frauen an, die ebenfalls alleine in Ihre Richtung gehen und setzen Sie ihren Weg gemeinsam fort. Sollte die Bedrohung und Verfolgung konkret werden, rufen Sie laut um Hilfe. Sprechen Sie mögliche andere Personen direkt an: „Sie, mit dem Polo-Hemd, helfen Sie mir.“ Appellieren Sie laut und deutlich an umstehende Personen.

Frauen aber auch Jugendliche können in Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen lernen, rechtzeitig Grenzen zu setzen sowie Strategien für Ausweichmöglichkeiten oder eine Gegenwehr zu entwickeln. Polizei und Landessportverbände sind bei der Suche nach seriösen Kursangeboten behilflich.

Mitfahren im Pkw

Trampen Sie nicht! Machen Sie sich bei Mitfahrten in einem fremden Fahrzeugen mit den Tür-, Fenster- und Sicherheitsgurtmechanismen vertraut, um im Notfall das Fahrzeug sofort verlassen zu können. Seien Sie aufmerksam während der Fahrt und behalten Sie im Blick, ob die vereinbarte Strecke eingehalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein oder der Fahrer zudringlich werden, dann bestehen Sie darauf, sofort auszusteigen.

Sollte der Fahrer dieser ausdrücklichen Aufforderung nicht Folge leisten, öffnen Sie das Fenster und werfen Sie alle greifbaren Gegenstände (auch die im Handschuhfach!) aus dem Fenster. So lösen Sie zum einen beim Täter einen gewissen Schock aus, zum anderen erregen Sie die Aufmerksamkeit des Straßenverkehrs. Handeln Sie schnell, konsequent und rechtzeitig! Übrigens: Übergriffe im PKW werden nur in Ausnahmefällen durch Fremdtäter (Trampen) begangen. In den meisten Fällen sind sich Täter und Opfer bekannt.

