Offenburg – Nach rasanter Flucht gestellt

Offenburg (ots) – Weil er den Messe-Kreisel in der Hauptstraße mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr, ist eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg in der Nacht auf Freitag einem alkoholisierten VW-Lenker auf die Schliche gekommen. Der 22-Jährige war allerdings nicht gewillt, sich einer behördlichen Überprüfung unterziehen zu lassen und versuchte mit einer Fahrgeschwindigkeit jenseits von 130 Stundenkilometern das mit Blaulicht und Martinshorn verfolgende Polizeiauto über die L 98 in Richtung Lahr abzuhängen. Gegen 4:30 Uhr war die wilde Flucht dann allerdings auf der B 3, im Baustellenbereich unweit der Abzweigung zur B 33, beendet. Ein Lastwagenfahrer hatte das Szenario hinter ihm richtig eingeschätzt und verlangsamte seine Fahrgeschwindigkeit bis zum Stillstand, sodass der 22-Jährige ausgebremst wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann seinen Wagen mit über 0,5 Promille gesteuert hatte. Ihn erwartet nun ein mehrwöchiges Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein dreistelliges Bußgeld.

