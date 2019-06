Offenburg – Nach Unfall zwischen Radfahrern geflüchtet

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern auf einem Weg zwischen Zell-Weierbach und Offenburg am Dienstagnachmittag, wurde Kind verletzt, während der mutmaßlich unfallverursachende Radler das Weite suchte. Zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß im Bereich „Am Hungerberg“, als der unbekannte Velo-Lenker in Richtung Offenburg fahrend, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit und nichtangepasster Geschwindigkeit, das entgegenkommende Kind an der Gabelung `Am Hungerberg / Laubenlindeweg´ auf dessen Rad übersah. Durch die Kollision kamen beide Beteiligten zu Fall. Das Kind wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in das Offenburger Klinikum gebracht werden. Am Rad entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Der etwa 15 bis 16 Jahre alte Radler setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen.

