Offenburg – Nächtliche Streitigkeiten, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Ein Handgemenge zwischen drei jungen Männern rief am Mittwochabend Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Gegen 21 Uhr soll es ersten Ermittlungen nach im Pfählerpark zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Dreien gekommen sein. Im Verlauf des Gefechts wurde einer der Männer mutmaßlich durch den vorangegangenen Schlagabtausch leicht verletzt, was eine kurzzeitige ärztliche Behandlung im Klinikum zur Folge hatte. Seine beiden Kontrahenten ergriffen in einem dunkeln Hyundai die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 0781 21-2200 um Zeugenhinweise.

