Offenburg – Nicht nur führerscheinrechtliche Folgen

Offenburg (ots) – Nachdem Zeugen am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr meldeten, dass mehrer Jugendliche sich im Bereich des `Habichtwegs` aufhalten sollen, eng zusammenstehen und möglicherweise Cannabis konsumieren, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Offenburg. Beim Eintreffen der Beamten nahmen die beschriebenen Jugendlichen `die Beine in die Hand` und versuchten sich aus dem Staub zu machen. Drei von ihnen konnten kurze Zeit später in einem Auto, wo es erneut an nötigem Abstand mangelte, einer Kontrolle unterzogen werden. Weil ein Urintest außerdem auf einen vorangegangenen Drogenkonsum des 22-jährigen Fahrers hindeutete erwartet diesen, nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe, eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Alle drei Insassen des Fahrzeugs im Alter zwischen 20 und 22 Jahren müssen mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. /ma

