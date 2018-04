Offenburg, Nordoststadt – Roller angezündet

Offenburg (ots) – Auf dem Gelände einer Schule in der Vogesenstraße wurde in der Nacht auf Sonntag ein Motorroller in Brand gesteckt. Zwei Zeugen bemerkten das Feuer gegen 2:50 Uhr und riefen die Polizei. Das Kraftrad befand sich zu diesem Zeitpunkt schon in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Bis auf einige Bierflaschen im Umfeld des Tatorts konnten bislang keine Hinweise zu den Tatverdächtigen festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

