Offenburg – Ohne Führerschein und unter Drogen

Offenburg (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am Dienstagabend einem 24-jährigen Opel-Fahrer in der Max-Planck-Straße zum Verhängnis. Bei einer genaueren Überprüfung stellten die Beamten kurz nach 23 Uhr gleich mehrere Straftaten fest. Der Fahrer war nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab überdies falsche Personalien zu Protokoll. Des Weiteren schlug ein Drogenvortest gleich auf mehrere verbotene Substanzen positiv an. Der Opel musste stehen bleiben. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, falscher Namensangabe und dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

