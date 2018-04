Offenburg – Parzellen aufgebrochen

Offenburg (ots) – Unbekannte machten sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in gleich drei Kleingartenanlagen in der Teichstraße zu schaffen. Offenbar verwendeten sie Werkzeuge dazu, die Hütten aufzubrechen. Auf was sie es abgesehen hatten ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und erhoffen sich untere anderem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über die Einbrecher zu erlangen.

