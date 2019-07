Offenburg – Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

Anzeige

Offenburg (ots) – Mehrere Streifen des Polizeireviers Offenburg und der Bundespolizei eilten am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht in die Nordoststadt, nachdem eine Frau den Polizeinotruf alarmierte. Nach familiären Streitigkeiten war sie auf den Balkon im ersten Stock ausgesperrt worden, wo sie nach einem zweistündigen Aufenthalt den Abstieg wagte und die Polizei rief. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es familienintern in der Vergangenheit bereits zu Bedrohungen gegenüber der Anruferin, weshalb der Verantwortliche durch die eingesetzten Polizeikräfte aus der Wohnung verwiesen wurde. Darüber hinaus erwartet ihn nun auch ein Strafverfahren.

/rs

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4330380