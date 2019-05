Offenburg – Polofahrerin flüchtet nach Auffahrunfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstagvormittag kam es um kurz nach 10 Uhr an der Kreuzung Haupt- / Kronenstraße in Offenburg zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines Mazda mit Düsseldorfer Zulassung musste – von der Autobahn kommend und stadteinwärts fahrend – an der dortigen Lichtsignalanlage auf dem mittleren Fahrstreifen verkehrsbedingt anhalten. Infolge Unachtsamkeit fuhr die Fahrerin eines grünen Polo (Teilkennzeichen WOL-???) auf den Mazda auf. Nach dem Unfall bog der Polo nach rechts in die Kronenstraße ab. Unfallzeugen – insbesondere der Mann, welcher kurz mit der Mazdafahrerin an der Unfallste gesprochen hat – werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg, T. 0781 21-2200, in Verbindung zu setzen.

