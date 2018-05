Offenburg – Prügelei mit Baseballschlägern

Offenburg (ots) – Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen wurde am Sonntagmittag die Polizei gerufen. Laut einer Zeugenaussage handelte es sich um eine 10-köpfige Gruppe, die gegen 13 Uhr in der Vogesenstraße mit Baseballschlägern und anderen Gegenständen aneinander geraten waren. Wenig später konnten zwei mutmaßlich Beteiligte des Streits an der Freiburgerstraße angetroffen werden. Einer der beiden, ein 33-jähriger Mann, hatte sich eine Platzwunde an der Lippe zugezogen. Beide trugen Schlagwerkzeuge mit sich, die anschließend beschlagnahmt wurden. Die Beamten haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

