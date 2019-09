Offenburg – Radfahrer bei Unfall verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Mehrere Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Dienstagnachmittag an der Kreuzung der Industriestraße / Kreuzwegstraße zu. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin hielt gegen 16:40 Uhr zunächst an der dortigen Stoppstelle an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah sie jedoch offenbar einen von rechts auf dem in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg kommenden Velo-Fahrer. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß zog sich der Radler diverse Verletzungen zu. Die mutmaßliche Unfallverursacherin muss nun mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

