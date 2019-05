Offenburg – Radfahrer überholt und zu Fall gebracht

Anzeige

Offenburg (ots) – Glück im Unglück hatte ein Radfahrer am Sonntag im Kreisverkehr der Ortenberger Straße in Höhe der Einmündung zur Moltkestraße. Der 33-jährige Radler war gegen 12.00 Uhr von einer 75-jährigen Daihatsu-Fahrerin überholt worden. Diese wollte den Kreisverkehr direkt nach dem Überholvorgang wieder verlassen und beachtete nicht, dass der Radfahrer halblinks auf der Ortenberger Straße weiterfahren wollte. Durch die folgenden Kollision kam der 33-Jährige zu Fall und blieb mit den Beinen unter dem Auto Liegen. Glücklicherweise wurde „nur“ sein Fahrrad und nicht er selbst vom Auto überrollt, sodass er mit leichten Verletzungen davonkam. Ihm und seiner ebenfalls mit dem Fahrrad hinterherfahrenden Ehefrau dürfte der Schreck noch lange in den Gliedern stecken. Am Mountainbike entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro, zur Reparatur des Daihatsu müssen etwa 500 Euro aufgebracht werden. Die 75-Jährige muss sich außerdem einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4269054