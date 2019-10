Offenburg – Radfahrerin leicht verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Zu einem Zusammenprall zwischen einem VW Touran und einer Fahrradfahrerin kam es am Mittwochmorgen auf der Moltkestraße. Nach bisherigen Ermittlungen übersah eine 40 Jahre alte Autofahrerin gegen 7:45 Uhr im Einmündungsbereich von der Turnhallestraße kommend die auf dem Radweg herannahende Schülerin. Die 10-jährige Radlerin wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

