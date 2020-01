Offenburg – Radfahrerin schwer verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin hat nach einer Kollision mit einer Autofahrerin am Dienstagmorgen schwere Verletzungen davongetragen. Nach bisherigen Feststellungen fuhren sowohl die Radlerin, als auch die 19 Jahre alte Nissan-Lenkerin auf der Okenstraße in Richtung Stadtmitte. Gegen 7:30 Uhr soll die 30-Jährige im Bereich der Helmholtzstraße unvermittelt nach links gezogen haben, um die Okenstraße an der dortigen Querungshilfe zu queren. Hierbei wurde sie frontal von der Nissan-Fahrerin erfasst und auf die Straße geschleudert. Die Velo-Lenkerin wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei geführt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 Euro.

