Offenburg, Rammersweier – Mit Graffiti beschmiert / Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Wie der Polizei am Dienstag gemeldet wurde, haben noch unbekannte Jugendliche am vergangenen Freitagabend auf einem Firmengelände in der Straße „Scheerbünd“ nicht nur mehrere dort abgestellt Container, sondern auch einen Lastwagen mit Farbe besprüht. Die Vandalen haben so einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Derzeit liegen Erkenntnisse vor, dass die Sachbeschädigung aus einer größere Gruppe Jugendlicher heraus begangen worden sein dürfte. Wer Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg.

