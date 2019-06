Offenburg, Rammersweier – Unstimmigkeiten bei Vereinsgründung

Anzeige

Offenburg, Rammersweier (ots) – In der Nacht auf Sonntag fand in einer Festhalle in Rammersweier die geplante Gründungsfeier eines sogenannten „Eritreischen Musik- und Kulturvereins“ statt, bei dem nach momentanem Kenntnisstand etwa 300 Personen aus ganz Baden-Württemberg beigewohnt hatten. Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache kam es zwischen etlichen Besuchern zu Meinungsverschiedenheiten, die letztendlich in körperlichen Auseinandersetzungen endeten. Die handfesten Streitigkeiten fanden nach ersten Erkenntnissen hauptsächlich vor der Halle statt. Es sollen dabei auch Dachlatten als Schlagwerkzeuge oder zur Drohung eingesetzt worden sein. Hinzugezogene Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg, unterstützt durch Beamte der Bundespolizei, konnten die Streitereien beenden. Die Kontrahenten standen überwiegend unter Alkoholbeeinflussung und gaben sich wenig kooperativ. Durch die Beamten wurden die Personalien der Beteiligten erhoben. Nach bisherigem Sachstand wurden mehrere Personen leicht verletzt, eine notärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4299223