Offenburg – Rangier-Unfall endet auf Polizeirevier

Anzeige

Offenburg (ots) – Beim Rangieren mit einem Transporter beschädigte ein 21-Jähriger ersten Erkenntnissen zufolge ein in der Hildastraße geparktes Auto. Ein Zeuge war am Montagabend gegen 21:20 Uhr gerade dabei, das anliegende Haus zu verlassen, als er den Unfall bemerkte. Die Folge des Malheurs war eine eingedellte Fahrertür an dem geparkten Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme kam bei den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg der Verdacht auf, dass der 21-Jährige möglicherweise unter Einfluss berauschender Mitteln stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Schnelltest auf dem Polizeirevier bestätigte diesen Verdacht, woraufhin der junge Mann Blut abgeben musste. Nach Auswertung dieser Probe erwartet ihn eine Anzeige. /gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4365066