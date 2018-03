Offenburg – Raucherzimmer?

Offenburg (ots) – Der leichtfertige Genuss einer Zigarette in den Räumen des Ortenau Klinikums hat am Mittwochnachmittag zunächst einen Rauchmelder in Gang gesetzt und anschließend etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Oststadt gerufen. Im Verlauf der anschließenden Überprüfung konnte der qualmende Verursacher schnell ausfindig gemacht und eines Besseren belehrt werden. Schäden waren nicht entstanden.

