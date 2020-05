Offenburg – Rinde an Bäumen entfernt, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Weil noch Unbekannte die Rinde an drei Bäumen entfernten und diese in der Folge wahrscheinlich absterben werden, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Offenburg. Die Beschädigungen an den Gewächsen im Innenhof einer Schule in der Zähringerstraße sollen sich in den vergangenen drei Wochen ereignet haben. Der entstandene Schaden je Baum wird auf je 500 Euro geschätzt. Im Zuge der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung suchen die Beamten nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Polizei zu wenden. /ma

