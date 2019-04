Offenburg – Rollerdiebstahl

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Unbekannter hat im Verlauf des späten Mittwochabends einen in der Ritterstraße geparkten Roller entwendet. Ein Zeuge wurde auf das verdächtige Treiben aufmerksam und alarmierte die Polizei. Während das Zweirad so sichergestellt und wenig später an seinen Besitzer zurückgegeben werden konnte, ist dem Täter die Flucht gelungen. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme gebeten.

