Offenburg – Rotlicht missachtet

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Missachtung des Rotlichts an der Ampelkreuzung des Südrings zur Plantanenallee hat am Donnerstagabend zu einer Kollision sowie einem Blechschaden von rund 20.000 Euro geführt. Eine 48 Jahre alte Seat-Fahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 19:30 Uhr trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich gefahren und dort mit dem Audi eines 29-Jährigen zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4533157 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4533157