Offenburg – Rotlicht und Blaulicht

Offenburg (ots) – Weil es mit der Zahlungswilligkeit dreier Gäste eines Etablissements in der Industriestraße zu Problemen kam, riefen dortige Mitarbeiter am frühen Mittwochmorgen die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu Hilfe. Ein 35-Jähriger aus der Gruppe war wegen der Höhe der Rechnung mit dem Personal des Clubs in Streit geraten, was nach längerer Diskussion in der gemeinschaftlichen Begleichung der Rechnung durch das Trio mündete. Nach einem Hausverbot zeigten sich die drei Männer wenig kooperativ. Der Mittdreißiger und ein 25-jähriger Begleiter weigerten sich, einem ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen. Der mit über einem Promille alkoholisierte Mittzwanziger schlug daraufhin einem Beamten, als er zu einem wartenden Taxi geleitet werden sollte, ins Gesicht. Der Mann musste, wie sein älterer Begleiter, den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen und eine Kostenrechnung für das behördliche Obdach.

