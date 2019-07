Offenburg – Sachbeschädigung in Schulgebäude / NACHTRAGSMELDUNG

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an einem Schulgebäude in der Prinz-Eugen-Straße sind mittlerweile vorangeschritten. So gelang es der Polizei zunächst, den mutmaßlichen Tatzeitraum auf den Freitagnachmittag des 5. Juli einzugrenzen. In diesem Zeitfenster wurden vier zunächst unbekannte Tatverdächtige auf einer Videokamera aufgezeichnet, wie sie das Gebäude betreten hatten. Im Zuge anschließender Befragungen mehrerer Zeugen konnten die Jungen eindeutig identifiziert werden. Weitere Recherchen erhärteten den Verdacht: Die Jugendlichen ließen sich teilweise auf die Tatvorwürfe ein. Gegen die vier Teenager im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wird nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung geführt. An dem Gebäude wurde durch die Überschwemmung eines Waschbeckens im Obergeschoss ein Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. /ya

Ursprungsmeldung vom 08.07.2019, 14.04 Uhr:

Offenburg – Sachbeschädigung in Schulgebäude / Zeugenaufruf

Unbekannte haben am im Verlauf des Wochenendes in einer Schule in der Prinz-Eugen-Straße nicht nur einen immensen Schaden angerichtet, sondern auch dafür gesorgt, dass der Schulbetrieb zu Wochenbeginn vorerst eingestellt werden musste. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben der oder die ungebetenen Besucher bereits am Freitagmittag unbemerkt ein Waschbecken im obersten Stockwerk verstopft und das Wasser so zum Überlaufen gebracht. Im Anschluss dürfte das Gebäude über eine Fluchttür verlassen worden sein. Das Wasser hat in der Folge das Klassenzimmer überflutet und drang durch den Fußboden in die darunterliegenden Stockwerke. So wurden diverse weitere Räume und Flure überschwemmt. Auch mehrere im Keller befindliche technische Geräte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Gegen den noch unbekannten Verursacher wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Sollten der oder die Täter identifiziert werden, müssen sie darüber hinaus für einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro aufkommen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4333728