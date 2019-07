Offenburg – Schlüssel abgezogen und entwendet, Hinweise erbeten

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte Diebe haben am Montagabend in einem unbeobachteten Moment die im Zündschloss steckenden Fahrzeugschlüssel eines Motorrads der Marke Honda, eines VW Golf sowie eines Gabelstaplers abgezogen und entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Reifenhandels in der Tullastraße. Der Geschäftsführer und der Eigentümer des Zweirads sahen gegen 19:30 Uhr noch zwei Jungs aus einer Waschhalle des Areals herauskommen und wegrennen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei den beiden Kindern um die mutmaßlichen Langfinger handeln, da sich ansonsten niemand auf dem Firmengelände befand. Zu den Verdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor: 1. Etwa 12 bis 13 Jahre alt, circa 150 Zentimeter groß, kurze blonde Haare, seitlich rasiert, hellhäutig, sehr schlank, trug eine kurze rote Hose und Turnschuhe 2. Etwa 8 bis 9 Jahre alt, kleiner als das mutmaßlich ältere Kind, schwarze Haare, Kurzhaarschnitt (nicht rasiert), gut gebräunt Von den Kindern fehlt bislang jede Spur. Eine umgehende Fahndung blieb ohne den gewünschten Erfolg. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg erbeten.

