Offenburg – Schwaneneeier zerstört, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) – Wer hat sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen am Schwanenennest am Gifizsee in der Platanenallee zu schaffen gemacht? Dieser Frage gehen die Ermittler des Polizeireviers Offenburg nach und bitten diesbezüglich um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein bislang Unbekannter hatte zwischen 20:30 Uhr und 8 Uhr die im Nest befindlichen Schwaneneier mutwillig zerstört. Ein Zeuge konnte nur noch die demolierten Überreste im Wasser vorfinden; im Nest selbst lagen Steine. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg.

