Offenburg – „Schwerer“ Diebstahl

Offenburg (ots) – Ein 35 Meter langes Kupferkabel wurde in dem Zeitraum von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 9 Uhr von einer mit Bauzäunen umschlossenen Baustelle in der Bühlerfeldstraße entwendet. Das Kabel, welches durch eine bisher unbekannte Täterschaft gestohlen wurde, hat ein Gewicht von 192 Kilogramm und einen Gesamtwert von etwa 1.800 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen Diebstahl. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bühlerfeldstraße aufgefallen sind, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die ermittelnden Beamten. /gü

