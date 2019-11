Offenburg – Selbst zur Strecke gebracht

Anzeige

Offenburg (ots) – Weil ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Mittwochnachmittag während seiner Fahrt in der Heinrich-Hertz-Straße nicht die Finger von seinem Handy lassen konnte, geriet er in eine Polizeikontrolle und hat sich hierbei quasi selbst zur Strecke gebracht. Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Zivilstreife des Polizeireviers Offenburg kam ans Tageslicht, dass der Mittvierziger gar keinen Führerschein besitzt und ferner mit knapp 0,7 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Die Ausfahrt fand somit gegen 15:30 Uhr ihr Ende. Auf den 44-Jährigen warten nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

