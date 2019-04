Offenburg: Skulptur beschädigt, Gehstock gestohlen

Anzeige

Unbekannte haben sich an einer Bronzeskulptur in der Steinstraße zu schaffen gemacht. Wie die Beamten des Polizeireviers Offenburg am Sonntagmittag feststellen mussten, haben die Vandalen nicht nur den etwa 110 Zentimeter langen Gehstock der dargestellten Figur gewaltsam abgetrennt, sondern diesen letztlich auch entwendet.

Die Beamten ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und wegen Diebstahls. Der genaue Tatzeitraum sowie die Höhe des so entstandenen Schadens sind derzeit noch unklar. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

ots