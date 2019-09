Offenburg – Softairwaffe abgenommen

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 15-Jähriger hat am frühen Dienstagabend den Adrenalinspiegel von mehreren Polizeistreifen kurzzeitig ansteigen lassen. Ein Zeuge meldete gegen 18:20 Uhr eine bewaffnete Person im Bereich des Sportplatzes in der Prinz-Eugen-Straße. Der Jugendliche sah sich wenig später etlichen bewaffneten Streifenbesatzungen in Schutzkleidung gegenüber. Hierbei dürfte auch bei ihm die körperliche Anspannung angestiegen sein. Wie sich herausstellte, hantierte der 15-Jährige mit einer Softairwaffe, die ihm von den Polizisten samt Munition abgenommen werden konnte. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Erziehungsberechtigen überstellt.

