Offenburg – Spülmaschine in Brand geraten

Anzeige

Offenburg (ots) – Was den Brand einer Spülmaschine in der Wilhelmstraße auslöste und einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz nach sich zog, ist momentan noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 16:40 Uhr wurden Bewohner des Hauses in der Südoststadt aufgrund der Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Offenburg hatte den Brand des Küchengerätes, das in einer geschlossenen Kellergastronomie stand, schnell unter Kontrolle. Die Bewohner, die allesamt das Gebäude selbst verlassen konnten, wurden nicht verletzt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4289873