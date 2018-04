Offenburg – Streit artet aus

Offenburg (ots) – Eine körperliche Auseinandersetzung zweier Männer auf der Schutterwälderstraße endete am späten Dienstagabend mit der vorläufigen Festnahme eines 48-Jährigen. Die Streitenden wurden gegen 23:00 Uhr unter der Brücke am Messegelände von einem Zeugen beobachtet, wie einer der beiden seinen am Boden liegenden, gleichaltrigen Kontrahenten getreten und geschlagen hat. Eine auf Streife befindliche Besatzung des Polizeireviers Offenburg wurde ebenfalls auf die Szenerie aufmerksam. Als die Ordnungshüter zur Stelle waren flüchtete der 48-Jährige, konnte aber schnell wieder eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919652