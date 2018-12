Offenburg – Streit bei Essensausgabe

Anzeige

Offenburg (ots) – Der handfeste Streit mehrerer Bewohner der Flüchtlingsunterkunft am Sägeteich hat am frühen Montagabend zu Einsätzen des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. Nach ersten Erkenntnissen dürften drei Bewohner des Wohnheims im Verlauf der Essensausgabe in Streit geraten sein. Hierbei folgten anfänglichen Wortklaubereien schnell auch Tätlichkeiten, in deren Verlauf zwei 28 und 30 Jahre alte Beteiligte leichte Verletzungen davon trugen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4140266