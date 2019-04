Offenburg – Streit eskaliert

Anzeige

Offenburg (ots) – Der Streit um ein Feuerzeug zieht nun für drei Männer zwischen 18 und 35 Jahren Strafanzeigen wegen wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzungen nach sich. Gegen 19:53 Uhr kam es an Dienstagabend am Platz der Verfassungsfreunde zu der Auseinandersetzung zwischen den drei Personen. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 22-Jähriger von einem 35-Jährigen ein Feuerzeug. Da ihm dies verwehrt wurde, zog der 13 Jahre jüngere seinen Gürtel aus und schlug mit diesem mehrfach auf den nackten Rücken seines Kontrahenten. Dieser zog sich dadurch mehrere blutige Striemen zu. Die Eskalation des Streites beobachtend, griff ein 18-Jähriger zu seinem Tierabwehrspray und sprühte den Inhalt in Richtung des 22-Jährigen, der dadurch Atemwegs- sowie Augenreizungen erlitt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Aufklärung der genauen Abläufe der Geschehnisse aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4253606