Offenburg – Streitigkeit wegen Telefon

Offenburg (ots) – Zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen und einem 21-Jährigen kam es am Montag gegen 22:20 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Offenburg. Ursache war wohl der Umstand, dass der Ältere vor einigen Tagen dem Jüngeren das Handy gestohlen haben soll. Der Streit wurde handgreiflich, sodass von Zeugen die Polizei gerufen wurde. Beide Streithähne wurden verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

