Offenburg – Technischer Defekt

Offenburg (ots) – Ein DVD-Player sorgte am Dienstagmittag für Aufregung in der „Alte Lange Straße“ im Offenburger Stadtgebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein technischer Defekt zu einer Verpuffung in einem DVD-Player geführt, wodurch kurz vor 14 Uhr ein Brandalarm ausgelöst wurde. Die Feuerwehr Offenburg rückte mit 21 Mann und fünf Fahrzeugen an. Die Arbeit der Wehrleute war allerdings überschaubar, es wurde lediglich der Strom in der betroffenen Wohnung abgeschaltet und der defekte DVD-Player bereinigt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden bezieht sich nur auf das defekte Gerät.

