Offenburg – Tuning-Kontrollen

Offenburg (ots) – Gemeinsam mit dem Landratsamt Ortenaukreis und einem Kfz-Sachverständigen führten am vergangenen Freitagabend Beamte der Verkehrspolizeidirektion, des Polizeireviers Offenburg und des Polizeipräsidiums Einsatz Kontrollen im Bereich des Kfz-Tunings durch. Die Bilanz der etwa vier Stunden dauernden Maßnahme: sechs Fahrzeughalter kamen mit einem sogenannten Mängelbericht davon und müssen binnen Frist ihr Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückversetzen. Bei sechs weiteren Fahrzeugen müssen sowohl die Fahrer als auch die Fahrzeughalter mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, da die Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge aufgrund diverser unzulässiger Umbauten erloschen war. Mehrheitlich betätigten sich die Pkw-Liebhaber an den lichttechnischen Einrichtungen oder an tieferen Fahrwerken ihrer Autos. Ein Fahrzeuglenker muss sich mit einer Anzeige auseinandersetzen, da er sich nicht an die geltende Promillegrenze hielt. Er sieht nun einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot entgegen. Ehrenamtliche Helfer der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk sorgten während der Dauer der Kontrollen für die entsprechende Ausleuchtung.

