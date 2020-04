Offenburg – Über zwei Promille

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Zeuge alarmierte am Montagnachmittag die Polizei und berichtete kurz vor 17 Uhr von einem möglicherweise betrunkenen Autofahrer, welcher gerade dabei war, einen Imbiss auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße zu sich zu nehmen. Der zuvor mit seinem Wagen fahrende, 52-jährige Hyundai-Lenker zeigte sich beim Erscheinen der Beamten des Verkehrsdienstes aus Offenburg wenig erfreut und weigerte sich den geforderten Maßnahmen nachzukommen. So kam es im Anschluss beim Durchsetzen der polizeilichen Maßnahmen zu einem Widerstand vonseiten des 52-Jährigen. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille zutage. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den Mann nicht nur führerscheinrechtliche Konsequenzen, sondern auch Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

