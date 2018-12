Offenburg – Umzugsstress

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Mann und eine Frau im Alter von 53 und 48 Jahren haben sich am Wochenende nur kurz über ihre neue Bleibe freuen können. Dem Mitarbeiter eines Baumarkts in der Max-Planck-Straße ist der „Einzug“ des Pärchens in eine der unverschlossenen Ausstellungshütten auf dem Gelände nicht unverborgen geblieben und alarmierte die Polizei. So mussten die beiden Unterschlupfsuchenden ihre Habseligkeiten zusammenpacken und nach einem neuen Quartier Ausschau halten. Strafrechtliche Konsequenzen bleiben dem Duo erspart.

