Offenburg – (Un-)erwünschte Aufmerksamkeit

Offenburg (ots) – Die abendliche Ausfahrt eines 28-Jährigen am Montagabend wird nicht folgenlos bleiben. Der Autofahrer hatte seinen weißen Passat mit einem privat beschafften Blaulicht ausgestattet und war damit am Montagabend auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Heinrich-Hertz-Straße vorgefahren. Da der vermeintlich wichtige Einsatz die Blicke Neugieriger auf sich zog und die handelnden Protagonisten offenkundig nicht dem Bild eines Polizisten entsprachen, wurden Mitarbeiter der echten Blaulichtfraktion von einem misstrauischen Zeugen um Überprüfung gebeten. Da der Schwindel hierbei aufflog, erwartet den ´Zivil-Fahnder´ nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die verbotene Beleuchtungseinrichtung wurde konfisziert. /pb

