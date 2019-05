Offenburg und Umgebung – Führerscheine in Gefahr

Anzeige

Offenburg (ots) – Der Nachtdienst am Feiertag begann für die Beamten des Offenburger Polizeireviers mit der Kontrolle von mehreren betrunkenen Autofahrern. In der Dundenheimer Straße wurde gegen 20.20 Uhr ein Renault-Fahrer kontrolliert, der mit etwas zu viel Alkohol in Neuried unterwegs war. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Ein ähnliches Testergebnis von etwa 0,7 Promille erbrachte die Kontrolle einer 50-Jährigen, die gegen 21.30 Uhr in der Kehler Straße an der Einmündung zum Schaflacher Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auch die Fahrerin des Opel wird demnächst Post vom Landratsamt erhalten. Kurz nach 22 Uhr meldete ein Autofahrer einen vor ihm fahrenden Mitsubishi, der ständig bremsen und in Schlangenlinien fahren würde. Eine Überprüfung in der Kinzigstraße ergab, dass die Anfang 20-jährige Autofahrerin bei der Kontrolle zunächst falsche Personalien angegeben hatte und ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, mit dem Auto unterwegs war. Zudem stand die junge Frau augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen, im Fahrzeug konnten die Beamten ein Tütchen mit weißer Substanz auffinden. Diese Autofahrt sowie bereits anderen Fahrten in der Vergangenheit, wird für die 22-Jährige ebenfalls eine Strafanzeige nach sich ziehen. Den höchsten Alkoholwert hatte ein gegen 23.30 Uhr in der Englerstraße kontrollierter 43-jähriger Autofahrer vorzuweisen. Der Mann reagierte nur zögerlich auf die Anhaltezeichen der Polizei, roch stark nach Alkohol und konnte den Anweisungen des kontrollierenden Beamten kaum folgen. Der durchgeführte Alkomattest zeigte einen Wert von knapp drei Promille an. Es folgte eine Blutentnahme, die Inverwahrungnahme des Autoschlüssels und eine Strafanzeige. Die Fahrerin eines Nissan zog gegen 20.45 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife der Autobahnpolizei auf sich. Die Frau stoppte beim Erkennen des Streifenwagens ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Königswaldstraße. Sie stieg aus ihrem Wagen und wollte nach eigenen Angaben mit den Hunden Gassi gehen. Da die Beamten bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde der Frau ein Alkoholtest angeboten. Der Wert lag bei über einem Promille, sodass ihr durch einen verständigten Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie der Untersagung einer Weiterfahrt wurde die Nissan-Fahrerin von einem Taxi abgeholt.

