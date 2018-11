Offenburg – Unerlaubte Abfallentsorgung, gibt es Zeugen?

Anzeige

Offenburg (ots) – Mitarbeiter der Technischen Betriebe Offenburg haben am Montag in der Lise-Meitner-Straße eine größere Menge von Kunststoffkanistern sowie alten Autozubehörteilen vorgefunden, die dort widerrechtlich abgelagert wurden. In den Behältnissen waren noch Restbestände von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen vorhanden, sodass die Polizeibeamten des Fachbereichs „Gewerbe/Umwelt“ nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermitteln. Öl ist nach bisherigen Feststellungen keines ausgetreten, sodass es zu keiner Verunreinigung des Bodens kam. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

/wo

