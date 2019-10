Offenburg – Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Anzeige

Offenburg (ots) – Zu einem Unfall unmittelbar vor dem „Messekreisel“ kam es am Montagmorgen gegen 10:45 Uhr in der Schutterwälder Straße. Eine 72-Jährige Renault-Fahrerin soll nach bisherigen Erkenntnissen beim Fahrstreifenwechsel einen rechts neben ihr fahrenden Skoda einer 59-Jährigen übersehen und dann touchiert haben. Beamte des Polizeireviers Offenburg haben den Unfall aufgenommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Reparaturschaden von ungefähr 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4395677